Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Evran'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.



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