Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi18 Haziran 2019 Salı 16:21
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Evran'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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