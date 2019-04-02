Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki Melikiye Üs Bölgesi'nde şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in ailesine başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki Melikiye Üs Bölgesi'nde şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Melikiye Üs Bölgesi'nde teröristlerin havan ve roket saldırısı sonucu şehit düşen Ergen'in ailesine taziyelerini iletti.





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