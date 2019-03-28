Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de çıkan tartışma sonucu başka bir polis memuru tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş'un ailesine başsağlığı diledi28 Mart 2019 Perşembe 10:47
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de çıkan tartışma sonucu başka bir polis memuru tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de çıkan tartışma sonucu başka bir polis memuru tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş'un ailesine telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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