Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de çıkan tartışma sonucu başka bir polis memuru tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş'un ailesine başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de çıkan tartışma sonucu başka bir polis memuru tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de çıkan tartışma sonucu başka bir polis memuru tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş'un ailesine telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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