Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur'un ailesine başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teymur'un ailesine taziyelerini iletti.



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