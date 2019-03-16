Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı alanında şehit olan asker Ramazan Önal'ın ailesine başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı alanında şehit olan asker Ramazan Önal'ın ailesine başsağlığı diledi. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı alanında görev sırasında şehit olan Önal'ın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.

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