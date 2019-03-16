Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı alanında şehit olan asker Ramazan Önal'ın ailesine başsağlığı diledi16 Mart 2019 Cumartesi 16:14
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı alanında şehit olan asker Ramazan Önal'ın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı alanında görev sırasında şehit olan Önal'ın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.
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