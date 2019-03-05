Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine taziyelerini iletti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine başsağlığı diledi. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.



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