Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine taziyelerini iletti05 Mart 2019 Salı 14:33
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.
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