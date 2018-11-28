Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin'in ailesine başsağlığı diledi28 Kasım 2018 Çarşamba 15:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da şehit düşen polis memuru Birol Öztekin'in ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Öztekin'in ailesine başsağlığı diledi.
Batman'da Hilal Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan "Demhat Agir" kod adlı terörist Baver Damlayıcı etkisiz hale getirilirken, polis memuru Öztekin şehit düşmüştü.
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