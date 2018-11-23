Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'de şehit olan Teğmen Muhammed Can Sevim'in ailesine başsağlığı diledi23 Kasım 2018 Cuma 11:19
ANKARA(AA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'da şehit olan askerin ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Muhammed Can Sevim'in ailesine başsağlığı diledi.
Van'ın Çaldıran ilçesi Piyade Hudut Birliğinde görevli Teğmen Sevim, kar yağışının etkili olduğu ilçede, içerisinde bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu.
Sevim'in cenazesi, bu sabah Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlanmıştı.
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