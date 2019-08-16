Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoldaki su yüzünden motosikletinin hakimiyetini kaybederek yaptığı kaza sonucu şehit düşen polis memuru Ali Ulaş'ın ailesine taziye mesajı iletti.16 Ağustos 2019 Cuma 12:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Ulaş'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de, görev dönüşü su yüzünden kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından, kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Ali Ulaş'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı gönderdi.
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