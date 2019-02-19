Erdoğan, şehit ailesine taziye telgrafı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine başsağlığı telgrafı yolladı.19 Şubat 2019 Salı 15:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin ailesine telgraf gönderip taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi.
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