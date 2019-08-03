Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın ailesine taziye dileklerini iletti. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Nusaybin'de PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kıratlı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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