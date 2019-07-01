Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın ailesine taziyelerini iletti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Dolunay'ın ailesine gönderdiği telgrafla taziyelerini iletti.

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