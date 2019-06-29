Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi

ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi.

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