Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Tunç'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.



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