Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan asker Yavuz Uygun'un ailesine taziyelerini iletti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan asker Yavuz Uygun'un ailesine taziye telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, şehit Piyade Uzman Onbaşı Uygun'un ailesine telgraf gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti. Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 Mart'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun şehit olmuş, 20 asker yaralanmıştı.





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