0553 313 94 23

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

25 Ocak 2019 Cuma 11:43
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir-Aydın Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı gönderdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:43
  1. başsağlığı
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi.
    1. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü..
    2. Eğitim-Sen dini değerlerle kavgalı!
    3. Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü..
    4. Yılmaz Özdil nitelikli dolandırıcı mı?
    5. İran'da tutuklu eski ABD askeri..
    6. Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
    7. ABD'de silahlı bir grubun üyeleri..
    8. Milli boksörün gözü Avrupa..
    9. TV+ ile milyonlarca film tutkunu, 400..
    10. İranlı gazetecinin ABD'de gözaltına..
    11. İran 12 bin askerle tatbikata başladı
    12. BDDK'dan yönetmelik değişikliği
    13. Engellilerin eğitiminde yeni dönem
    14. "Sadece oyuncu değil, teknik direktör..
    15. İran ordusundan geniş çaplı tatbikat
    16. Suriyeli çocukların eğitimine ‘kilit..
    17. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    18. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana..
    19. "Allah'tan ümit kesilmez. Devlet bütün..
    20. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da 3 puana..
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”