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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de arama tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak, şehit olan asker Mehmet Ali Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi

02 Mart 2019 Cumartesi 16:47
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de arama tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak, şehit olan asker Mehmet Ali Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Korkmaz'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:47
  1. başsağlığı telgrafı
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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