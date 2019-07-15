Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin, Şehit Jandarma Astsubay Cengiz Tokur, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır ve Şehit Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın ailelerine başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin, Şehit Jandarma Astsubay Cengiz Tokur, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır ve Şehit Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığının operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit düşen Keskin, Tokur ve Ağır ile Hakkari'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Altuntaş'ın ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyede bulundu.

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