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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir ile şehit piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş'un ailelerine taziyelerini iletti

05 Mayıs 2019 Pazar 14:54
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ve Hakkari üs bölgelerinde çıkan çatışmalarda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de PKK/YPG terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir ile Hakkari sınır bölgesindeki üs bölgesine Irak kuzeyinden yapılan saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş'un ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.



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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 14:54
  1. Şehit Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir
  2. Şehit piyade sözleşmeli er Ethem Barış
  3. Şehit piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan
  4. Şehit piyade sözleşmeli er Servet Akkuş
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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