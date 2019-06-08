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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari ve Şırnak'ta şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine ailelerine taziyelerini iletti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Öz ile Gaziantep'te şehit düşen polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Fatih Öz ve Gaziantep'te kavgaya müdahale sırasında şehit olan polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:15
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  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Uzman Onbaşı Fatih Öz
  5. Ekrem Kurtoğlu
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