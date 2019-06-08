Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari ve Şırnak'ta şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine ailelerine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Öz ile Gaziantep'te şehit düşen polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun ailelerine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Fatih Öz ve Gaziantep'te kavgaya müdahale sırasında şehit olan polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.

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