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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'da şehit düşen askerin ailesine taziye telgrafı yolladı.

23 Kasım 2018 Cuma 11:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'da şehit olan askerin ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Muhammed Can Sevim'in ailesine başsağlığı diledi. 

Askeri araçta şehit oldu

Van'ın Çaldıran ilçesi Piyade Hudut Birliğinde görevli Teğmen Sevim, kar yağışının etkili olduğu ilçede, içerisinde bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu. 

Sevim'in cenazesi, bu sabah Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:23
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  2. Aydın
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. şehit aileleri

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