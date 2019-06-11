0553 313 94 23

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt'un ailelerine başsağlığı dileklerini iletti

11 Haziran 2019 Salı 11:44
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt'un ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari sınırında bir üs bölgesine 4 Mayıs'ta bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Uzman Onbaşı Halil Kurt'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:44
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Şehit Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta
  3. Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrikli araç üretimi için çalışmalar başladı
    1. Elektrikli araç üretimi için..
    2. YKS’ye katılacak engelli adaylara..
    3. EPDK’dan zam iddialarına yalanlama
    4. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    5. İran'daki çekirge istilasında "yeni..
    6. Karşıyakalı ‘masterler’ sahaya iniyor
    7. Kaşlarınızı gürleştirmek için bu..
    8. Moldova’daki siyasi kriz
    9. Yavru karacalar, fındık bahçesinde..
    10. Başakşehir’de Okan Buruk resmi..
    11. Pazar yerinde iki çift birbirine girdi
    12. EGİAD Danışma Kurulu’nun yeni başkanı..
    13. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    14. Paralimpik okçular dünya ikincisi oldu
    15. Buzdolabını tamir etmek isteyen genç..
    16. NISSAN Türkiye’de bayrak değişimi
    17. CHP’li Geçer, sokak hayvanlarının dili..
    18. Vodafone Türkiye’den milli maç sonrası..
    19. Köprülü Mahallesi kentsel dönüşüm..
    20. Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...