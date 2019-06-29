Erdoğan’dan S-400 açıklaması "Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti. Yaptırım olmayacağını Sayın Trump’tan dinlemiş olduk. Atacağımız bu adımlarda Türkiye’nin ege

Erdoğan’dan S-400 açıklaması "Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti. Yaptırım olmayacağını Sayın Trump’tan dinlemiş olduk. Atacağımız bu adımlarda Türkiye’nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi yoktur, bunu da herkesin bilmesi lazım" dedi.