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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamayla ilgili açıklama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan patlama ile ilgili yaptığı açıklamasında “Suriyeli üç kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre üçü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Tespitler daha çok terörle bağlantılı olabilir istikametinde. Birkaç saat içinde bakanlığımız detay bilgi verecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:15
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