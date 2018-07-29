0553 313 94 23

Erdoğan'dan profesyonel askerlikle ilgili önemli açıklama!

Profesyonel askerlik konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Profesyonel askerliğin getirisi ve götürüsü iyi hesap edilmeli." ifadelerini kullandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 06:44
Erdoğan'dan profesyonel askerlikle ilgili önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Profesyonel askerlik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Profesyonel askerliğin getirisini götürüsünü iyi düşünmek lazım. Profesyonel askerlik yüzde 100 olmalı mı, olmamalı mı? Bu noktada da ayrı bir tartışma söz konusu. Çünkü o asker ruhu amatör olarak ayrıdır, profesyonel olarak daha başkadır. Şimdi 1.5 milyona yakın birikim konuşuluyor. Bunu bir eritelim. Bunu erittikten sonra her mevsim bedelli askerlik gelir mi, gelmez mi bu beklentileri ortadan kaldıracak bir sürecin içine girelim istiyoruz.'' ifalerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 06:44
  1. Erdoğan
  2. askerlik
  3. profesyonel askerlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Erbakan parti kuruyor
    1. Fatih Erbakan parti kuruyor
    2. CHP'li muhalifler için yarın son gün!
    3. FETÖ'cüleri taşıyan bot battı! 5 kişi..
    4. Adnan Oktar yetimin mirasını gasp etti
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. Terör örgütüne eleman bulma ofisi HDP!
    7. Kaos planını açıkladılar! Trump, 8..
    8. Erdoğan'dan BRICS'e 'T' eklensin teklifi
    9. Erdoğan'dan profesyonel askerlik..
    10. Alman medyası duyurdu! Ünlü stoper..
    11. Erdoğan'dan Trump'ın tehdidine cevap!
    12. Abdurrahim Albayrak'tan bomba..
    13. Ve Beşiktaş bir transferi daha..
    14. Adnan Oktar örgütüne büyük şok
    15. Ve resmen açıklandı! Beşiktaş yıldız..
    16. Rizespor, hazırlık maçında Sumudicalı..
    17. İşte İsrail'in ifade özgürlüğü!..
    18. Çarpıcı iddia! Darbeciler yangından..
    19. Türkiye ve Zambiya arasında dev anlaşma
    20. Mısır gevreği kullanılarak yapılan..
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!