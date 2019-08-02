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Erdoğan'dan peş peşe önemli kararlar! 9 üniversitede yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 07:43
Erdoğan'dan peş peşe önemli kararlar! 9 üniversitede yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İnegöl ilçesinde İnegöl Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı olarak Ereğli ilçesinde Veterinerlik Fakültesi kuruldu.

Ardahan Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesine bağlı Kıraat İlmi Enstitüsü, Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Hamidiye Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.

4 üniversite bünyesindeki bazı yüksekokullar kapatıldı

Söz konusu kararla Ardahan Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Çukurova Üniversitesine bağlı Sivil Havacılık Yüksekokulu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Hatay Sağlık Yüksekokulu ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Aktekke Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Malatya'da 4 bölge kesin korunacak hassas oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal Akvaryum (Balıklı Göl), doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Ayrıca Malatya'nın Yazıhan, Akçadağ ve Darende ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Ozan Kanyonu'nun da kesin korunacak hassas alan?olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 07:43
  1. Ardahan
  2. Samsun
  3. Nevşehir
  4. Malatya
  5. İstanbul
  6. Hatay
  7. Çankırı
  8. Bursa
  9. Bingöl
  10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  11. Resmi Gazete
  12. üniversite

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