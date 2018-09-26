Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması: Linç mi edelim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman Funke Medya Grubu’na yaptığı açıklamada Alman milli takım futbolcuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile resim çektirmelerinin ardından yapılan tenkitleri anlamakta zorluk çektiğini söyledi. Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin hazır olduğunu da belirtti.

"PİŞMAN OLACAK BİR ŞEY YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27-29 Ekim tarihleri arasında Almanya'ya yapacağı resmi ziyaret öncesi Funke Medya Grubu’na açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta Londra'da Alman milli takım futbolcuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile resim çektirmelerinin ardından yapılan tenkitleri anlamakta zorluk çektiğini ifade eden Erdoğan, Özil'le resim çektirdiği için pişman olmadığını belirterek, "Pişman olacak bir şey yok. Bildiğiniz gibi Lothar Matthaus, Vladimir Putin ile bir araya geldi ve oyuncularımız da açık bir vicdanla hareket edebilmeli. Bunu eleştiren insanlar için üzgünüm" dedi.

Mesut Özil için "Alman milli takımını sebepsiz yere terk etmedi. Bu ırkçı saldırılar ve hakaretlerle mücadele edecek olan herkes aynı tepkiyi verecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Almanya’da doğan Özil ile çeşitli vesilelerle bir araya geldik.

"LİNÇ Mİ EDELİM?"

Mesut Özil Londra’da yaşıyor. Londra’ya gitmişken neden kendisiyle buluşmayayım? Bir Türk takımında oynayan herhangi bir Alman futbolcu Bayan Merkel ile fotoğraf çektirse onu linç mi edelim?" diye konuştu. Erdoğan, Özil ve Gündoğan’ın kendilerini doğdukları ve anne babalarının geldiği iki ülkeye de ait hissedebileceklerini ifade etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) da değinen Erdoğan, UEFA'nın Türkiye ile Almanya arasındaki seçimde adilce karar alacağına inandığını söyledi. Almanya'nın 1974 ve 2006 Dünya Şampiyonaları ile 1988 yılında düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda futbolseverlere güzel turnuvalar sunduğunu belirten Erdoğan, "Aranan bütün şartları yerine getiren Türkiye gibi bir ülke de bu fırsattan yararlanabilmelidir” dedi.