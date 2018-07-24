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Erdoğan'dan Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile kritik görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

24 Temmuz 2018 Salı 13:21
Erdoğan'dan Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde yapılan telefon görüşmesinde Mirziyoyev'in doğum gününü tebrik etti.

Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev'e sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.

İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda görüş teatisinde bulunulan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:21
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti
  3. Mirziyoyev

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