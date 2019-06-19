Erdoğan'dan gizli otel görüşmesine çok sert tepki: Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır
Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile moderatör İsmail Küçükkaya'nın görüşmesine sert tepki gösterdi. Erdoğan "Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır" dedi.19 Haziran 2019 Çarşamba 16:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuştu. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın bir otelde görüştüğü görüntülerin ortaya çıkmasına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.
İşte Erdoğan'ın o açıklaması;
Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır. Bir televizyon programına çıkacaksınız ve bu televizyon programından önce soruları kalkıyorsun CHP'nin adayına veriyorsun. Eğer adilsen her iki adayı davet edersin onlarla bunu konuşursun. Geçmişte bende sayın Baykal'la böyle bir televizyon programına çıkmıştım. Ama biz böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. CHP adayı görüşmeyi 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı.
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