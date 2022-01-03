Erdoğan'dan önemli açıklamalar - CANLI

Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sonra erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Son 2 yıla damga vuran koronavirüs salgınının ve ekonomik sorunların herkesle birlikte ülkemizi bir süre daha etkileyeceği görülüyor.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin kalkınma altyapısında sağladığı ilerleme sayesinde, Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomi krizinden olumlu yönde yarıştırmayı başardık. Her ne kadar birileri bir kısmı yalan haberler olmak üzere, milletimizin morali bozmaya çalışsada, dünyayı izleyen herkes Türkiye'nin durduduğu yeri takdirle karşlılıyor.

Daha bugün ihracat rakamlarını açıkladık. Geçen yıl Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyüme eğilimini sürdürdü. 225 milar dolarlık ihcaratla küresel ihracattan ilk kez yüzde 1'den fazla pay aldık.

Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha fazla ileri seviyeye çıkarmak için gündemimizde çok daha fazla plan ve proje var. Önümüzdeki yıl bu vakitler milletimize çok daha güzel müjdeler vermeyi ümit ediyoruz.

Salgının turizm sektöründe açtığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için verdiğimiz desteklerin karşılığını gördüğümüz bir yılı geride bıraktık. 29 milyon turist ve 24 milyar doları aşan gelir sağladık. Ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük artış oldu.

Artış hedefimiz çok daha yüksek bir gelir seviyesine çıkmaktır. İnşallah 2022 yılı bu hedefe yaklaştığımız, verimli bir sezon olacaktır. Tesis sahibinden çalışanlarına kadar, ülkemize kazandırdıkları bu başarı için teşekkür ediyorum.

KOSGEB destekleri adına bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik bir hızlı destek programı başlatmıştık.

Bu programın kapsamını, yeni mezun gençlerimizin istihdamını teşvik edecek şekilde genişletiyoruz. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor.

"20 ARALIK'TA PİYASALARDA DENGE SAĞLADIK"

20 Aralık'ta piyasalarda denge sağladık. İş, serbest piyasa ekonomisi kurallarının dışına çıktı.

"KUR KORUMALI MEVDUATA GEÇİŞ 78 MİLYAR TL"

Kur korumalı Türk Lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçiş sağlandı. Bu ekonomimize güvenin işaretidir.

Açıkladığımız tedbir paketinin, bizim veya ilgili kurumlarımız tarafından hayata geçilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Döviz ve altın cinsi hesaplardan vadeli TL hesaba dönüştürülen hesaplara stopaj oranı sıfırlandı. Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranı %15'ten %10'a indirildi. Talep edenler, bankalardaki altın hesaplarında tuttukları birikimleri fiziki altın olarak da alabilecek. Kredi garanti fonunun daha aktif ve kapsayıcı şekilde çalıştırılmasıyla ilgili protokol haya geçiyor. TL için hazine desteğine, imalat ve 1 puanlık indirim yapılmasına, BES'deki devlet katkısını %30'a çıkarılmasına, gelire endeksli senetlerin ihracatına tüm bunlara yönelik kanun teklifi yarın TBMM'nin huzuruna sunuluyor.

DOĞALGAZ FATURASI DESTEĞİ

Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek. 165 milyar TL kamu kaynağından karşılandı.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Dünyadaki fiyat artışlarından etkileniyoruz. Bu ülkemize mahsus bir durum değildir. Enflasyonun boynunu kırarak, tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Döviz kurundaki dalgalanmanın da bunun etkili olduğunu biliyoruz. Döviz kurundaki köpüğü aldığımızda nasıl daha gerçekçi bir tablo önümüze çıktıysa, enflasyonda da bunu yapacağız.

MEMURA EK ZAM MÜJDESİ

Memura yüzde 30 buçuk zam yapıldı. Memurların maaşında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 TL"

Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapılacak. Bunun yanında artık en düşük emekli maaşoı 2 bin 500 TL olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz

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