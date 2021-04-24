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Gündem Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 21:09:00 - 2021-04-24 21:14:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

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