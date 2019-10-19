Erdoğan: Milletimiz kafalarına vura vura gösterecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Başkanlığı'nın teşkilat yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Dünyaya net mesajlar veren Erdoğan, ''Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez. Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır.

"Kimse aklından bile geçirmeyecek"

Kimse bizim bayrağımıza, ezanımıza, toprağımıza saldırmayı aklından bile geçirmeyecek. Hatta yan gözle bile bakmayacak. Bu şartı kabul eden herkesle yaşamaya varız. Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir.

İnşallah son dönemdeki gelişmeler tüm dünya için bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye huzur ve adalet için örnek olacaktır. Milletimiz kafalarına vura vura o odaklara gerçekleri gösterecektir.

"Bizim kapımız kimseye kapalı değil"

Her fırsatta ifade ettiğim gibi AK Parti'nin gönlü 82 milyonun tamamını içine alıyor. Bizim kapımız kimseye kapalı değil ama gelmek istemeyen olursa zorla içeri alamayız.