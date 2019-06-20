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Başkan Erdoğan'dan Öcalan'ın açıklamasına ilk yorum

Başkan Erdoğan, teröristbaşı Abdullah Öacalan'ın HDP'ye yönelik çağrısına ilişkin bir açıklamada bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 23:15
Başkan Erdoğan'dan Öcalan'ın açıklamasına ilk yorum

Başkan Erdoğan, 23 Haziran seçimleri öncesinde düzenlenen ortak canlı yayında Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin sorulan soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

'Öcalan tarafsız kalın çağrısında bulundu. İmralı'dan böyle bir açıklama yapılmasında iktidarın bir katkısı var mı?' sorusuna Erdoğan şöyle cevap verdi:

Bizim derdimiz o değil. Oralardan bize ne gelir ne gelmez biz kestiriyoruz. Bir iktidar mücadelesi var. HDP PKK kanadında yaşanan bu savaş Demirtaş - Öcalan arasında yaşanan bir iktidar savaşına kayma gösteriyor. Bu süreç içerisinde Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor. Bununla ilgili çok sert açıklamaları var. Demirtaş'a hesap sormaya varana kadar. Onların kendisine ihanet ettiği inancında. Onlara yönelik kesin tavırları var. Bu süreç içerisinde de beni destekliyorsanız oraya buraya değil, kendi gücünüzü ortaya koymalısınız gibi bir havanın içerisinde.

Biz sadece MHP ile kurmuş olduğumu Cumhur İttifakı ile bu süreci götürüyoruz. Bir siyasetçi olarak ister istemez bu açıklamalarla ilgimiz oluyor. Ben Kürt kardeşlerimin istismarına karşıyım. Orada bunlarla beraber iş tutanları biliyoruz. Görsel ve yazılı medyada hep yer alıyor. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde günlerce haftalarca ağlayan anneler hep bana geldi. PKK'nın desteğindeki terörden gelen bu siyasi partilere oylarınızı vererek oylarınızı ziyan etmeyin. Onlar sadece çukur açtılar, hendek açtılar, binaları deldiler.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 23:15
  1. Diyarbakır
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Abdullah Öcalan

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