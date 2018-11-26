Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o iller için özel talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yerel seçim adaylarını açıkladığı toplantıda belediye başkan adaylarına beklentilerini de ifade etti. Yeniden aday gösterilen belediye başkan adaylarına, “Tempoyu artırarak çalışmaya devam” mesajı veren Erdoğan’ın kayyum belediye başkanlarına da beklentilerini aktardı.

Diyarbakır ve Hakkari’de yapılan belediye çalışmalarının aynı şekilde devam etmesini isteyen Erdoğan’ın “Kazanacağımıza inancım tam” derken il teşkilatlarına da “Sorumluluk sizde, vatandaş hizmetleri zaten görüyor, eli sıkılmadık kimse kalmasın” dediği öğrenildi. AK Parti 40 ilde adaylarını açıklarken Erdoğan’ın aday açıklama toplantısında yeniden aday gösterilen bazı adaylara “4 ay süre var. Tempoyu daha da artırın, en yüksek oyu bekliyorum” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın bazı adaylara geçen seçimde aldığı oyu sorduğu ve “Şimdi daha fazlasını bekliyorum” dediği de kaydedildi. Erdoğan, değişim yaşanan illerde de sahneye mevcut belediye başkanı ile yeni adayı birlikte çağırırken, mevcut başkanlara “Şimdi bayrak devri zamanı. En büyük desteği sizlerin vereceğine eminim” dediği kaydedildi.

Kayyımlara güven

AK Parti, iki önemli şehirde kayyum başkanları aday gösterdi. Diyarbakır’ın adayı Cumali Atilla, Hakkari’nin adayı ise Cüneyt Epcim oldu. Erdoğan’ın aday tanıtımındaki kısa sohbetinde bu adaylardan beklentilerini ifade ederek, “Kazanacağımıza inancım tam” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın milletvekilleri ve il teşkilatlarına da, “Başkanlarımıza tüm desteği verin. En büyük sorumluluk sizlerde, vatandaş hizmetleri zaten görüyor, eli sıkılmadık kimse kalmamalı” değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

Etimesgut Kaymakamı iken 2 yıl önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla’nın, kentte birçok proje ve çalışmayı başlattığı ifade edilmişti.

Hakkari’de de 2 yılda birçok projeyi hayata geçiren Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim ile birlikte Atilla’nın da 1 Aralık’a kadar kamu görevlerinden istifa etmesi gerekiyor.

Erdoğan'ın yoğun diplomasi haftası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki 1 haftalık süreyi diplomasi trafiğine ayıracak. BugünKatar Emiri Şeyh Temim Al Sani’yi ağırlayacak olan Erdoğan, çarşamba günü İstanbul’da İSEDAK toplantısına ev sahipliği yapacak. Erdoğan, bu toplantı sonrası Güney Amerikaturuna başlayacak; perşembe, cuma ve cumartesi Arjantin’deki G-20 Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan, Paraguay ve Venezuela’yı da ziyaret edecek.