Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı
Başkan Erdoğan, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının sekizinci yılında sosyal medya hesabı üzerinden anma mesajı yayımladı.27 Şubat 2019 Çarşamba 15:16
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
YORUM YAZ