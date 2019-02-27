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Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı

Başkan Erdoğan, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının sekizinci yılında sosyal medya hesabı üzerinden anma mesajı yayımladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:16
Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:16
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Necmettin Erbakan

YORUM YAZ

  • vagifvagif19 dk önce
    Milli Gorusun yaradicilarindanolanXocaDAHIINSANMILLETINIVE OLKESINIseven siyasetci idi.. Heyifonun adindanpartisindenistifadeederek olkeyi bu gunlere geleceyiniqabakcadan gorerekmilletisayikolmagacagirirdi. Allahrehmeteylesin Necmeddin xocaya
  • fakifaki23 dk önce
    düşündürücü çok manidar. erbakana en büyük ihaneti yapanlar bu gün onu anıyor. allahım yüz gerek insana

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