Erdoğan'dan Münbiç'te öldürülen ABD askerleri için açıklama!

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ile düzenlenen ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li askerlere düzenlenen saldırı ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.

Münbiç'te devriye görevi yapan askerlere saldırı gerçekleşti. 4 ABD askeri yaşamını yetirdi. Sizdeki son bilgi nedir?

- Bendeki bilgilerde 5 ABD askeri ve toplamda 20 kişiyi bulduğu bilgi. Bu olayı DEAŞ üstlendi. Anlaşılan o ki buradaki ABD'nin ve sayın Trump'ın almış olduğu kararı etkileme anlamında olabilir. Ben sayın Trump'ın bu noktadaki kararlılığını gördüğüm için bu tür terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Eğer geri durulacaksa bu DEAŞ'ın zaferi olur. Biz DEAŞ'ı ve diğer terör örgütlerini o topraklarda bitireceğiz. Suriye halkı bu teröristlerle içiçe yaşayamaz. 20 mil meselesi artık güvenli bölge olarak önümüzdedir. Türkiye buralarda önemli adım atacaktır. Hatay sınırı önemlidir. Hedefimiz bir an önce oradaki hüzuru, sükunu ve Suriye'nin bütünlüğünü sağlayabilmektir.

Suriye'den ABD'nin çekilme süreci mâlum. Bolton'un başını çektiği heyet Türkiye'ye geldi. Türkiye açısından o bölgede teröristlere dağıtılan silahların toplanması önemli. Sayın Trump'la yaptığınız telefon görüşmesinde bu mesele gündeme geldi mi?

- Bu mesele gündeme gelmedi. Ağırlıklı olarak bölgeden ABD askerlerinin çekilmesi ve çekilme esnasında müşterek neler yapabiliriz, buradaki 20 mil güvenli bölge konusu üzerinde hassasiyetle durduk. Türkiye olarak bu güvenli bölgeyle ilgili üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere buradaki tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte biz varız. Tüm mesele Suriye'nin bütünlüğünü korumaktır. Arabıyla, Kürdüyle, Hristiyanıyla kim varsa hepsinin orada güvence altında yaşaması için gerekenleri, nasıl ki 4 milyon Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyorsak aynı şekilde oradaki halkların birlik ve beraberlik içinde yaşamasına imkan tanıyalım istiyoruz. Bir spekülasyon var. Türkiye'nin Kürtler'e karşı farklı bir uygulama içerisinde olduğu. Biz sadece Kobani'den 300 bin Kürdü şu anda ülkemizde halen misafir ediyoruz. Bunun dışında birçok Suriye'deki hristiyanlara Aramilere karşı YPG-PYD acımasız uygulamalar yapmışlardır, zulmetmişlerdir. Biz hepsine kapımızı açtık aynı şekilde Araplara ve Türkmenlere kapımızı açtık. Bu çekilme sürecinin de devam edeceği konusunda sayın Trump'ın kararlılığını gördük.