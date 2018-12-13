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Erdoğan müjdeyi verdi! Bütün üniversitelerde kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde Kariyer Merkezleri kurulacağını açıkladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 14:44
Erdoğan müjdeyi verdi! Bütün üniversitelerde kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıkladığı toplantıda üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren önemli bir kararı açıkladı. 

"Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz.İcraat programımızdaki 400 eylem için 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettik. Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz.Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:44
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. İkinci 100 Günlük Eylem Planı
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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