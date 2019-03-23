Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Arnavutluk'u karşısında alınan galibiyet sonrası Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Arnavutluk-Türkiye maçında elde ettikleri galibiyet dolayısıyla Milli Takım'ı tebriklerini iletti.

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