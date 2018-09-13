Erdoğan'dan Merkez Bankası'na enflasyon eleştirisi
TESK Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nı eleştirerek, "Ben bugüne kadar Merkez Bankasının, açıklamış olduğu enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim." dedi.13 Eylül 2018 Perşembe 12:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda konuştu. Ekonomide son gelişmeleri ele alan Erdoğan, Merkez Bankası'nın enflasyon rakamları açıklamasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bugüne kadar Merkez Bankasının, açıklamış olduğu enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim." dedi.
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