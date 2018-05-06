Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Menderes, Özal ve Erbakan vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin kuruluş sürecinden söz eden Erdoğan, konuşmasında Menderes, Özal ve Erbakan vurgusu da yaptı.

“HEP BU AŞK VE SEVDA İLE ÇALIŞTIK”

AK Parti’yi kurarken biz ne dedik? Biz Türkiye’nin dünü bugünü yarınıyız dedik. Türkiye’nin Kızılırmak’ı Harran’ı Sakarya’sıyız. Yunus’u Mevlana’sı Pir Sultan’ıyız. Biz Türkiye’yiz. İşte bu sözle ve biz millete efendi değil hizmetkar olacağız diyerek yola çıktık. Hep bu aşk ve sevda ile çalıştık. 16 yıllık yolculuğumuzda bu sözümüze sadık kaldık. Yıllar önce tahliye olduktan sonra bize karşılamaya gelenlere şöyle seslenmiştik. “Ülkemizin yüz yüze olduğu iç sorunlarla, uluslararası sorunlarla başa çıkabilmenin en önemli şartı milletin desteğine sahip milli politikalar geliştirmektir. Yerli duruşa, milli duruşa şiddetle ihtiyaç var” demiştim. Evet, bu sözlerimin üzerinden tam 19 yıl geçti. Bu yolda milletimizle birlikte yürüdüğümüz için bahtiyarım.

“BAYRAĞI DÜŞÜRMEDEN HEDEFE VARMAYA ÇALIŞTIK”

Daha önce merhum Menderes’e, merhum Özal’a, merhum Erbakan hocamıza verdiğiniz emaneti şimdi biz muhafaza ediyoruz. Bayrağı düşürmeden hedefe varmaya çalıştık. Emanetin sahibinin millet olduğunu hiç aklımızdan çıkartmadık. İstiklal şairimiz Mehmet Akif’in çağrısına kulak vererek ‘korkma’dık.

2001 yılında partimizi kurarken adalet ve kalkınma idealini şiar edindik. Partimizin adını Adalet ve Kalkınma Partisi koyduk. AK Parti’nin hamurunu milletimiz yoğurdu. Rotasını milletimiz çizdi. AK Parti’nin hikayesi Türkiye’nin hikayesidir. Bu hikayede gariban sofralarının mesajları var, yetimlerin özlemleri var, dili dualı anaların istekleri var. Bu hikayede ailesinin helal lokmasını kazanan babaların beklentileri var. Okul sıralarındaki gençlerin umutları var. Genç kızlarımızın mutlu yarınları var. Medeniyetimize ve tarihimize ait ne varsa hepsi mevcuttur. Milletimize hizmet yolculuğumuza çıkarken daha çok demokrasi, daha çok özgürlük, daha çok büyüme dedik. Daha çok yol, hastane, okul, köprü, iş, hizmet sözümüzü tutmak için çalışmakla kalmadık. Aynı zamanda adaletin tesisi yolunda da gece gündüz mücadele ettik.

“MİLLET EFENDİ, BİZ HİZMETKARIZ DEDİK”

Kıyafetinden düşüncesinden dolayı eğitim imkanı elinden alınan yavrularımızın biz elinden tuttuk. Farklı dinlere mensup vatandaşlarımızın vakıflarının haklarını onlara iade ettik. Millet devlet için değil, devlet millet içindir dedik. Millet efendi, biz hizmetkarız dedik. Yeter söz de karar da milletindir dedik.