Erdoğan'dan Trump'ın mektubuna dair açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın küstah mektubuna ilişkin, “Vakti saati geldiğinde gerekenin yapılacağının bilinmesini istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşanı Erdoğan, yabancı medya temsilcilerini kabul etti.

Barış Pınarı Harekatı’na dair Türkiye ve ABD’nin anlaşması hakkında merak edilenleri açıklayan Erdoğan, son günlerde gündemi meşgul eden mektup skandalına dair de konuştu.

Gereken yapılacak

Erdoğan, “Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz.” dedi.