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Erdoğan'dan Trump'ın mektubuna dair açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah mektubuna dair ilk kez konuştu.

18 Ekim 2019 Cuma 15:02
Erdoğan'dan Trump'ın mektubuna dair açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın küstah mektubuna ilişkin, “Vakti saati geldiğinde gerekenin yapılacağının bilinmesini istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşanı Erdoğan, yabancı medya temsilcilerini kabul etti.

Barış Pınarı Harekatı’na dair Türkiye ve ABD’nin anlaşması hakkında merak edilenleri açıklayan Erdoğan, son günlerde gündemi meşgul eden mektup skandalına dair de konuştu.

Gereken yapılacak

Erdoğan, “Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 15:02
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Trump mektup

YORUM YAZ

  • Orhan Orhan 16 dk önce
    Selam sana baskomutan
  • Orhan Orhan 21 dk önce
    Bu mektup sadece bir blöften ibarettir. Sadece anlasmanin yönünü degistirmek icindi. Erdigana blöf yapmak biraz zor. Blöf oldugunu ankadi dik durdu. Bu yazimida bir kenara yazin.neden erdogana cok zeki dedi bir düsünün. Cünki blöfü erdogan yemedi.slm
  • ali ihsanali ihsan23 dk önce
    REİS DEVLET YÖNETİYOR. ALLAH ONU ve MAZLUM MİLLETLERİ KORSUN. DUALARIMIZ BAŞ KOMUTAN ve ORDUSUNA
  • 222229 dk önce
    HELALL BEE

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