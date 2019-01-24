Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Dik dur kardeşim, yanındayız!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da yaşanan ABD destekli darbe girişimiyle ilgili olarak Devlet Başkanı Maduro'yu telefonla aradı ve destek mesajlarını iletti.24 Ocak 2019 Perşembe 07:35
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve desteklerini ilettiğini açıkladı.
Erdoğan'dan Maduro'ya: dik dur yanındayız!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi." açıklamasını yaptı.
"Türk halkı Venezuela halkının yanındadır"
Maduro balkon konuşmasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün" açıklamasını yaptı.
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