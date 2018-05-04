Erdoğan: Afrin'deki temizlik bitmedi

Türkiye askerinin Münbiç'e girmesi gibi bir plan masada mı sorusu üzerine Erdoğan, "Afrin’deki temizlik harekatı yüzde yüz bitmiş değil. El yapımı bombalarla ilgili ciddi netice alındı. İdlib ve Tel Rıfat ile ilgili süreçler devam ediyor. Dışişleri Bakanımızın bir ABD ziyareti olacak. O ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Münbiç’i de konuşulacaklardır. Bizler, Münbiç’in YPG ve PYD’den temizlenmesine yönelik gerekli adımlar atılmasını temenni ediyoruz." dedi.

MACRON TUTARLI DEĞİL



(Fransa Cumhurbaşkanı Macron sık sık Türkiye’nin karşısına çıkıyor. ‘Rusya ile Türkiye’nin arasını açtık’ şeklinde bir demeci olmuştu. Daha sonra, ‘Balkanlar’ı Türkiye ve Rusya etkisinden çıkarmak için AB’ye almak gerekir’ dedi. Diğer yandan kendisi İstanbul zirvesine de katılmak istemişti. Macron ne yapmak istiyor?): Söylemlerinde tutarlılık olduğu söylenemez. Şu anda Fransa’daki grevler, karışıklar da sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor.

"Birilerinin arasını açmak gibi ifadeler bir devlet adamına yakışmıyor. Bizim Batılı ülkelerle olduğu gibi Rusya ile de iyi bir hukukumuz var."

"Hiç kimse hiçbir ülkeyle aramızı açamaz. Kaldı ki Macron, Astana ve Soçi çerçevesinde bizim Rusya ve İran’la yaptığımız zirvelere de katılmak istedi. Bana bunu ilettiğinde ben de ‘Bunu Putin ve Ruhani ile görüşeyim. Olumlu bakmaları halinde sizi de davet edebiliriz’ dedim. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 3 artı 1 şeklinde olabilir demiştik. Bunu Macron’a ilettik. İlettiğimizde Duma ve İdlib’teki gelişmeleri bahane göstererek gelemeyeceğini söyledi. Balkanlar konusuna gelince bizim oralardaki ülkelerle çok derin tarihi ve kültürel bağlarımız, oralarda yaşayan soydaşlarımız var. Oralardaki ülkelerle gayet güzel ilişkilerimiz var. Hiç kimse bunları yok sayamaz. Dolayısıyla benim temennim, Macron’un aktardığınız türden yanlış yaklaşımlarda bulunmamasıdır."

‘CİDDİ TECRÜBELERİ VAR’

(Altay Tankı ve Fırtına öbüslerinden bahsederken, bunların motorları ile ilgili Türkiye’yi sıçratabilecek gelişmeler var mı?): Olmaması için bir sebep yok. Her iki tarafın da yaklaşımları olumlu. Görüşmeler savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Koreli muhatapları arasında devam ediyor. Onların savunma sanayii sorumluları ile Genelkurmay Başkanımız ve Savunma Sanayii Müsteşarımız görüşmelerini yapıtlar. Bundan sonraki süreçte onların da Türkiye’ye gelmesi ile adımları atacağız. Korelilerin füze olayında da ciddi tecrübeleri var.

Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda bizler de a’dan z’ye tedbirlerimizi almak durumundayız. Afrin’de, Fırat Kalkan’ında bunun önemli olduğunu gördük. Eğer tedbirleri almamış olsaydık, Fırtına obüsleri, topçular, helikopterlerimiz, F-16’larımız, İHA’larımız ve SİHA’larımızla askerlerimiz son derece başarılı oldular. Savunma sanayiinde yeni bazı üretimlere de gireceğiz. Bunlarla birlikte askerimiz çok daha güçlü hale gelecek.