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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı ile görüştü

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı telefonda tebrik etti.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü.

Görüşmede Japonya Başbakanı Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti. İki lider, görüşme vesilesiyle gelecek dönemde ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

MUTABIK KALDILAR

Sinop'taki nükleer santralin inşasının hızlandırılmasına da değinilen görüşmede iki lider, Arjantin'de gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. G-20 Dönem Başkanlığı'nın 2019’da Japonya'ya geçeceğine dikkati çeken Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tekrar Japonya'da görmekten memnuniyet duyacağını da ifade etti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 12:16
  1. Sinop
  2. Erdoğan
  3. japonya
  4. abe

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  • Ali AyanAli Ayan16 sa önce
    Memleketimize Hayirli Ugurlu olsun insAllah.. Amin. Evet o santralin insasi hizlandirilmalidir ; )
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