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Erdoğan Katar emiri ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

14 Ağustos 2018 Salı 08:16
Erdoğan Katar emiri ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.

YAKIN TEMASA DEVAM

 Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 08:16
  1. Katar Emiri Al Sani
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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  • cemcem2 sa önce
    Onlar niye aramadı ki biz ARIYORUZ. En zor zamanlarında yanında olduk.
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