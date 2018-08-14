Erdoğan Katar emiri ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.14 Ağustos 2018 Salı 08:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.
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