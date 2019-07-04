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Erdoğan'dan 'korsan' Hafter'e sert tepki: Libya ile askeri anlaşmamız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim zaten askeri anlaşmamız var. Bunu daha da güçlendirdik. Orada BM’nin uluslararası hukuka göre muhatabı Sarrac’tır. Hafter şu anda orada tam manasıyla korsan hareket yapmıştır; korsan konumundadır." dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 01:31
Erdoğan'dan 'korsan' Hafter'e sert tepki: Libya ile askeri anlaşmamız var

Pekin’den Türkiye’ye hareketinden önce oradaki Türkiye Büyükelçiliği’nde gazetecilerle buluşup sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya'yı ele geçirmeye çalışan ABD uşağı darbeci Halife Hafter'in Türkiye'yi tehdidi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şu ifadelerde bulundu: 

Bizim zaten askeri anlaşmamız var. Bunu daha da güçlendirdik. Orada BM’nin uluslararası hukuka göre muhatabı Sarrac’tır. Hafter şu anda orada tam manasıyla korsan hareket yapmıştır; korsan konumundadır.

Biz de bugüne kadar bütün görüşmelerimizi Sarrac’ın ekibiyle yaptık. Ben bugüne kadar Hafter’le muhatap olmadım. Şimdi BM’nin de buna göre adımlarını atması lazım. Şu an Sarrac ve ekibi kaybedilen yerleri her geçen gün tekrar geri alıyorlar. Temenni ederiz ki kısa zamanda Libya’da da bir seçime gitme imkanı doğar. Halk kendi haklarını demokratik yollarla temsil etme imkanı yaklar.

 

 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 01:31
  1. Türkiye Büyükelçiliği
  2. Libya
  3. darbeci hafter
  4. Sarrac

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