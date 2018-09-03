0553 313 94 23

Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da Türk konseyi 6.Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. "Türk Konseyi müşterek ideallerimizin sembolüdür" diyen Erdoğan, FETÖ konusunda da uyarıda bulundu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 08:19
Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar

Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'ın ev sahipliğinde "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin üye olduğu zirveye, Özbekistan "onur konuğu", Macaristan ise "gözlemci ülke" sıfatıyla katıldı.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban hazır bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından konuk devlet başkanları karşılandı ve aile fotografı çekimi yapıldı. Erdoğan'a zirve esnasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor.

Kırgızistan'daki temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk konseyi 6. devlet başkanları zirvesinde bir konuşma yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Türk konseyi müştere ideallerimizin sembolüdür. 

Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı. 

(Dolara bağımlılık) Kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz.

(FETÖ) Bu yapı, bir dönem ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiştir.

FETÖ'YLE MÜCADELEDE GEÇ KALINMAMALI

Yaşadıklarımız bize olduğu kadar dostlarımıza da FETÖ'yle mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık göstermiştir.

Son dönemde uluslararası teamül, prensip, kuralların hoyratça ihlal edildiği dönemden geçtiğimizi üzüntüyle belirtmek isterim.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 08:19
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kırgızistan
  3. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknoloji üreten yerli firmalar destek bekliyor
    1. Teknoloji üreten yerli firmalar destek..
    2. Üçüncü nakil sonuçları açıklandı
    3. Almanya’da “dijital inovasyon”..
    4. Yapay zekâlı akıllı hoparlör HUAWEI AI..
    5. Ağustos ayı enflasyon rakamları..
    6. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    7. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    8. AK Parti'de parti dışı aday sürprizi
    9. Rusya'da helikopter düştü! 3 kişi öldü
    10. Fizibill ile kendi muhasebenizi..
    11. PKK'nın sözde yöneticisi gözaltına..
    12. Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e..
    13. Dell’den ultra ince monitör
    14. Almanya’da buluşup teknolojiyle zirve..
    15. ABD'nin kağıttan imparatorluğu..
    16. Abdulhamit Gül: Türk yargısı gücünü ve..
    17. Astsubay ve polis çatıştı! 1 ölü
    18. Numan Kurtulmuş: ABD bizi kaybetmeyi..
    19. Şanlıufra devlet ve özel yurtlar 2018
    20. Sancaktepe'de polis ve astsubay..
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Halkbank'a kur operasyonunun ardında onlar çıktı
    Halkbank'a kur operasyonunun ardında onlar çıktı
    ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin
    ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin