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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. dava
  4. tazminat

YORUM YAZ

  • neconeco17 dk önce
    YAHU KEMAL SAYIN ERDOĞAN A SALDIRA SALDIRA OYLARININ ARTACAĞINI MI SANIYORSUN BE CAHİL SEN NE KADAR BU ÜLKEYE YABANCI BİR ADAMSIN MUHARREMLE BAŞ EDEMEDİN HALA AKILLANMADIN HALA İSPAT EDECEK İFTİRALAR UYDURUYORSUN BE CAHİL REİSLE KENDİNİ BİR TUTMA REİS SANA VE PARTİNE %30 FARK ATMIŞ VATANSEVER BİR LİDER HASEDİNDEN ÇATLIYORSUN SEN NEYİN KAFASINI TAŞIYORSUN
  • zülfikar64zülfikar6442 dk önce
    Kemal abi ne diyo neyse arkadaş öderiz sorun değil arkamda koskoca banka var.Çerez parası. Yani bir gün cebinden ödese o tazminat var ya yenge acı biber sürer bir daha hakaret makaret edemez.
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