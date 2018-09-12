Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.12 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.
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