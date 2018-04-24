Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması çağrısında bulundu.24 Nisan 2018 Salı 12:11
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na aday olması çağrısında bulunan Erdoğan, 'Vakit kaybetme gel aday ol" şeklinde konuştu.
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