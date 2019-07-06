0553 313 94 23

Erdoğan'dan "Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu" genelgesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu" genelgesi yayımladı- Genelgeye göre KKTC'nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'den KKTC'ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde, "Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü" oluşturulacak- KKTC ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:18
Erdoğan'dan "Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu" genelgesi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu" genelgesi yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, KKTC ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek.

KKTC'nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'den KKTC'ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde, "Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü" oluşturulacak.

İki ülke arasında akdedilen ekonomik programların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam oluruyla teknik heyet ve ihtiyaca binaen uzmanların katılımı ile geçici çalışma grupları kurulabilecek. Bunların çalışma usul ve esasları da aynı usulle belirlenecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alışverişi yapılarak gerekli mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi konusunda gereken hassasiyet gösterilecek.

Genelge ile 1997/60, 1998/17, 2001/7 ve 2007/31 sayılı genelgeler de yürürlükten kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:18
  1. Genelge
  2. Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu
  3. Resmi Gazete
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nikola Mirotic resmen Barcelona’da
    1. Nikola Mirotic resmen Barcelona’da
    2. Deniz gibi kazanç fırsatı
    3. Emre Durmuş ve Yağmur Arat kimdir
    4. O ülke elektrikli otomobilini tanıttı!
    5. Gençlerbirliği ilk etabı tamamladı
    6. Gençlerbirliği, Erzurum yolcusu
    7. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"
    8. İstanbul Havalimanı’nda 74 saniyede..
    9. Bulut, esnaf ziyareti yaptı
    10. Diş çürüklerine dikkat
    11. İşine gelince sesini çıkarmayan Korel,..
    12. Otomobilin benzin kapağının altında..
    13. Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
    14. Sokakta bulunan Ebabil kuşu koruma..
    15. ‘İnsanımız yeniden demir yolu ile..
    16. Tuvalet yazılarının atası bulundu
    17. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    18. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları..
    19. Ağrı’da yanmayan sokak lambası..
    20. GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar..
    21. Azerbaycan’da tank mermisi yere düştü:..
    22. Dağcılar Milli Mücadele için..
    23. 18 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 38 kişi..
    24. Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli..
    25. 8 bin liralık aracın sürücüsüne 7 bin..
    26. ‘Nükleer enerjiyi sadece elektrik..
    27. BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete..
    28. TESOB’dan esnafa tarife ve etiket..
    29. Türkiye'den Doğu Akdeniz resti:..
    30. PKK'nın kritik ismi Lice'de yakalandı
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!